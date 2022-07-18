محافظ أسوان: ندوات التحول الرقمى هدفها مجتمع تفاعلى وآمن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الاثنين، انطلاق أول فاعلية للندوة التثقيفية داخل قرية (إقليت) التابعة لمركز كوم أمبو بحضور 150 متدربا، حيث تأتى هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التثقيفية للتحول الرقمى التى يتم تنفيذها داخل قرى المبادرة الرئاسية.

ووجه المحافظ -حسب بيان- بتقديم أوجه الدعم لمسئولى التدريب لأداء أعمالهم على الوجه الأكمل وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة من أجل نشر وتعزيز الثقافة الرقمية ومهارات استخدام الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وتحويل مجتمع القرى الأكثر احتياجا إلى مجتمع رقمى تفاعلى وآمن ومنتج.

وفى نفس السياق، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، بأنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان فقد تم الإعداد الجيد ووضع الترتيبات النهائية لهذه الندوات التثقيفية بالتنسيق بين مركز التدريب بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومنسق وحدة حياة كريمة، حيث تم تجهيز وإعداد القاعات بالوحدات المحلية القروية لاستضافة فعاليات هذه الندوات والتى إنطلقت من 17 يوليو الجارى وتستمر حتى 10 يناير 2023.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة ناهد فؤاد مسئول التدريب بوزارة الاتصالات أن هذه البرامج تهدف إلى بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية وكيفية الدخول إلى منصة مصر الرقمية وكيفية التعامل مع مواقع الخدمات المختلفة بالوزارة والوزارات الأخرى وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشيرة إلى أنه من بين الخدمات استخراج شهادات الميلاد وبدل الفاقد لبطاقة التموين وشهادة المعاملة العسكرية ومخالفات المرور وخدمات الكهرباء والغاز، مع عرض أفلام تسجيلية للتعريف بالخدمات التى تقدم من خلال المنصة الرقمية.

فى شأن آخر، شدد محافظ أسوان على أهمية إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة للتعامل مع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال فتح فصول تعليمية كنواة لإنشاء مدرسة متخصصة فى هذا القطاع الحيوى بدعم من المحافظة ووزارة الإسكان ووكالة التنمية السويسرية للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة فى ظل توافر المناهج الدراسية للحفاظ على هذه المنظومة وحجم المشروعات غير المسبوقة والضخمة ضمن مبادرة "حياة كريمة" أو المشروعات المتعلقة بإحلال وتجديد البنية التحتية، وإنشاء محطات جديدة بمختلف قرى ومدن المحافظة.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لبرنامج "إدارة مياه الشرب بصعيد مصر" من وزارة الإسكان والوكالة السويسرية للتنمية الدولية اليوم بمشاركة محافظ أسوان أشرف عطية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، وميخال هرارى نائب مدير مكتب التعاون الدولى السويسرى، ويحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التى بذلت لتحسين خدمة مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان بدءا من تنفيذ مشروع "الوصول المتكافئ للمياه بجودة وكفاءة عالية" بمنطقة الناصرية خلال الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة، ثم المرحلة الأولى بمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب والذى تم تنفيذه خلال الفترة من 2018 إلى 2022، والذى سيتم إفتتاحه غدا لخدمة حوالى 75 ألف نسمة بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب.

وقال المحافظ -خلال الاجتماع- إننا نجنى ثمار 4 سنوات عمل متواصل لرفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب بمناطق شرق المدينة، ونسعى جادين لاستكمال جهود المرحلة الثانية من برنامج "إدارة مياه الشرب بصعيد مصر" بمنطقة السيل، لأن هذه المشروعات المتلاحقة تعد نموذجا للتعاون البناء والمثمر بين مصر ودولة سويسرا الصديقة، بالإضافة إلى الدور التنموى لوزارة الإسكان فى توجيه المنح الأجنبية لدعم جهود الدولة المتعلقة بإحلال وتجديد البنية التحتية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل مدينة أسوان، وبقية المدن، ليتوازى ذلك مع تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة، لافتا إلى أن المواطنين بمناطق شرق المدينة هم جزء لا يتجزأ من منظومة التحديث والتطوير لأداء خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

بدوره، أوضح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن وزارة الإسكان تدعم الخطوات السريعة والناجزة لمحافظة أسوان من أجل تحسين أداء وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وأن اعتمادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان للعام المالى وصلت إلى 2.5 مليار جنيه مخصصة لمشروعات حياة كريمة، وأيضا لمشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية للحد من مشاكل ضعف وانقطاع المياه وكسور خطوط الصرف الصحى منها مشروعات رفع كفاءة شبكات الصرف الصحى بمناطق شرق المدينة والتى تضم إنشاء محطة رفع بالسيل الجديد بطاقة 46 ألف م3 بتكلفة 37 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 70% من خط طرد الصرف الصحى بطول 2.5 كم بقطر 800 مللى وبتكلفة 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى خط الإنحدار بطول 1 كم، وبأقطار ( 225 مللى / 1200 مللى ) وبتكلفة 18 مليون جنيه.

وبدورها أكدت ميخال هرارى نائب مدير مكتب التعاون الدولى السويسرى، أن وكالة التنمية السويسرية ستظل تدعم مشروعات برنامج "إدارة مياه الشرب بصعيد مصر" إيمانا منها بأهمية هذا القطاع ودوره الملموس للأهالى ولهذا تم صرف 100.5 مليون جنيه على مكون البنية التحتية والذى يضم محطة رفع المياه والخزان الأرضى والخطوط الناقلة بأطوال 5.5 كم، إلى جانب الشبكات الداخلية بأطوال 38 كم التى تضم 4500 وصلة منزلية من بينها 990 وصلة تم تقنينها.

وفى سياق آخر، تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، إلى جانب رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وذكر بيان أصدرته المحافظة اليوم أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو نفذت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات أسفرت عن تحرير 49 محضر إشغال و10 محاضر تعد على الطريق العام، بالإضافة إلى مصادر 280 من المضبوطات المتنوعة.

وأزالت الوحدة المحلية لمدينة السباعية تعديات لبعض المزارعين على حرم مصرف حاجر السباعية على 350 متر طولى.