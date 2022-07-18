تعاون بين الاتصالات وجامعة عين شمس لتقديم منصة شمس للتغير المناخى

جدة - نرمين السيد - شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية والإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وذكرت جامعة عين شمس، فى بيان اليوم، أن البروتوكول ينص على تقديم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية منصة شمس للتغير المناخى، التى تأتى بالشراكة مع وزارة الاتصالات لمواجهة قضية التغيرات المناخية، وهى القضية التى تشكل تهديدا متزايدا لاستقرار الأنظمة المختلفة على كوكب الأرض.

ويتضمن البروتوكول عقد دورة تدريبية تمكن الدارسين من التعرف على علوم البيئة، والعودة إلى تاريخ الكرة الأرضية لمعرفة التغيرات التى تسبب بها الإنسان، واستعراض تأثيرات التغيرات المناخية واستشراف المستقبل، من أجل التنبؤ بما ينتظر الكرة الأرضية.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى -فى كلمة- بالتعاون المشترك القائم بين الجامعة وبالأخص كلية الدرسات العليا والبحوث البيئية ووزراة الاتصالات والذى له أثر بالغ فى تبادل الخبرات وتطوير المحتوى التكنولوجى المواكب للعصر، معربا عن سعادته بتفعيل منصة شمس للتغير المناخى لما لها من أهمية تخدم كافة أطراف المجتمع.

وأضاف أن هذه المنصة تساعد فى نشر الوعى البيئى بكل أنواعه؛ مما يساعد فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار استعدادات الجامعة للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، الذى يقام فى نوفمبر من العام الجارى وتنفيذا لرؤية مصر 2030.