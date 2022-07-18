لأول مرة.. قبول دفعة جديدة بمجال فنى أجهزة تعويضية بمدرسة إمبابة الصناعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قبول دفعة جديدة للمرة الأولى فى مجال مهنة: فنى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة، بمدرسة إمبابة الصناعية بنين بالجيزة، بعد تطوير البرنامج طبقا لأحدث النظم فى العالم.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الإثنين، أوضحت الوزارة، أنه سيتم فتح باب التقدم خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمى للوزارة، للالتحاق بهذا المجال بالمدرسة من الطلاب الحاصلين على شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسى بمجموع كلى 225 درجة كحد أدنى من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة - القليوبية".

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء امتحان للطلاب المتقدمين إلكترونيا بمركز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية الموضحة أعلاه، وبعدها يتم ترتيب المتقدمين تنازليا طبقا لمجموع درجات كل طالب، ومن ثم عقد مقابلات شخصية للمرشحين لاختيار أفضل العناصر منهم.