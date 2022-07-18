عاجل.. وزيرة دفاع ألمانيا تعبر عن تقديرها لمصر لاستضافة نحو 6 ملايين لاجئ

جدة - نرمين السيد - عبرت وزيرة الدفاع الألمانية عن التقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى، للجهود المصرية فى استضافة أكثر من 6 ملايين من اللاجئيين على أرض مصر، وتمتعهم بالحقوق الأساسية بجانب المواطنيين المصريين، بالرغم ما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة.



صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كريستين لامبريشت، وزيرة الدفاع الألمانية.

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