وزير الرى: حريصون على متابعة جاهزية المنشآت المائية على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة وزير الرى، يرافقه الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، لمحافظة أسوان لمتابعة الاستعداد لموسم الفيضان وتفقد منشآت السد العالى وخزان أسوان، ومتابعة موقف المشروعات المائية المنفذة بالمحافظة.

وبحث الدكتور عبدالعاطى - خلال الزيارة - مع أشرف عطية محافظ أسوان، التنسيق المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

كما تفقد الوزير منشآت السد العالى وخزان أسوان ومفيض خزان أسوان، وذلك للاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالى وخزان أسوان القديم.

وفى إطار حرص الوزارة على استخدام التقنيات الحديثة فى مجال إدارة المياه، تفقد عبدالعاطى منظومة "الإسكادا" المستخدمة فى متابعة مناسيب المياه والمقنن المائى للزراعات بفروع ترعة الشيخ زايد بمشروع تنمية جنوب الوادى.

كما التقى وزير الرى بقيادات الوزارة بالمحافظة، حيث اطمأن على جاهزية محطات الرفع بمحافظة أسوان لاستيفاء الاحتياجات المائية للمحاصيل الصيفية بالمحافظة، ومتابعة موقف مشروعات تأهيل الترع بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من 200 كيلومتر، وجارى العمل فى 300 كيلومتر أخرى.

وتم متابعة موقف العمل فى إنشاء محطات الطويسة وبلانة والسلسلة والمراشدة، حيث كانت معظم هذه المحطات متعثرة منذ عشرات السنين، وتم حسم كافة المعوقات تمهيدا لإنهاء العمل بها وافتتاحها قريبا، بما يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى بالمحافظة.

وتفقد الدكتور عبدالعاطى أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية واللذان يعدان من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان، حيث يضم المركز العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الأفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ومكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التى تحكى تاريخ النيل، بالإضافة لمسرح رومانى مكشوف، فى حين يستعرض النصب التذكارى تاريخ إنشاء السد العالى، حيث تم إنشاء النصب عام 1967 بارتفاع 72 مترا.