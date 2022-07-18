بورسعيد تتسلم 2 طن لحوم صكوك أضاحى لتوزيعها على الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - شهد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تسلم المحافظة الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحى بواقع طنين سيجرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحى الأوقاف بحضور الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، ومسئولى مديرية التضامن الاجتماعى.





وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة ومديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعى، حيث إن عملية التوزيع تتم من خلال التضامن الاجتماعى من خلال قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها ضمانا لمزيد من الشفافية ووصولها للمستحقين من خلال البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعى. وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة والأسر الأكثر احتياجا.

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