في الافتتاح بحضور وزير الرياضة.. رئيس الاتحاد الدولى للسلاح يشكر مصر لاستضافتها بطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 08:28 مساءً -

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح التى تستضيفها مصر فى الفترة 15 إلى 23 يوليو الجارى بمجمع الصالات المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ونقل وزير الشباب والرياضة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وترحيبه بجميع الأشقاء من مختلف دول العالم، وتمنياته بطيب الإقامة لكافة الوفود فى بلدهم الثانى مصر، معرباً عن سروره أن تستضيف مصر أكبر بطولة على مستوى العالم فى رياضة السلاح.

وأكد أشرف صبحى أن البطولة تشهد مشاركة نحو ألف لاعب ولاعبة من أبناء 105 دولة يتنافسوا معاً فى البطولة التى حرصت الدولة المصرية على تقديم كل الدعم لاستضافتها، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لها بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للسلاح وبالتواصل الدائم مع الاتحاد الدولى للعبة.

وقدم وزير الرياضة الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولى للسلاح على ثقته فى إسناد ملف استضافة بطولة العالم للسلاح لمصر، انطلاقاً من النجاحات العديدة التى حققتها الدولة -مؤخراً- على مستوى استضافة البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن الرياضة المصرية تشهد تطوراً كبيراً فى ظل الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحقيق العديد من الانجازات والنجاحات والألقاب فى مختلف البطولات، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لجميع الاتحادات الرياضية، لافتاً إلى التطور الكبير الذى تشهده رياضة السلاح بمصر، وتميز نتائج لاعبى السلاح فى مختلف المحافل وكان من ضمنها دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، متمنياً التوفيق فى تنظيم بطولة العالم للسلاح.

ووجه اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، الشكر والتقدير للدولة المصرية على استضافة بطولة العالم للسلاح وتوفير كل الإمكانيات لها، مثنياً على ما تتمتع به مصر من بنية رياضية مميزة مؤكدا أنه أنبهر بالتنظيم المصري للبطولة.

حضر حفل الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمى رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للسلاح، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، سيف الوزيرى رئيس شركة بريزنتيشن المنظمة للحفل، المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري والدولي، والدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، وعدد من سفراء الدول المشاركة ورعاة الاتحاد المصري للسلاح، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الرياضية الهامة.