”الرعاية الصحية” تطلق برنامجا تدريبيا لتأهيل الصف الثاني من قيادات ”التأمين الشامل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 08:27 مساءً - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي المكثف لبناء القدرات وتأهيل الصف الثاني من القيادات الإدارية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة أمجن للأدوية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى إطلاق البرنامج التدريبي تحت شعار (القيادة والتخطيط والتفكير الاستراتيجي للقيادات)، لافتة إلى أن البرنامج معتمد من مؤسسة Dale Carnegie العالمية للتدريب والحاصلة على شهادة ISO لجودة التدريب.

وأضافت، أن البرنامج التدريبي ضم الكفاءات من العاملين بالإدارات المختلفة بالمقر الرئيسي للهيئة وما يماثلها في المحافظات، بهدف خلق صف ثاني من القيادات الإدارية مؤهل ومدرب على أعلى مستوى، ويمتلك القدرة على تطوير الأداء إلى الأفضل، مما يضمن استمرارية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة.

وتابعت، أن البرنامج شمل التدريب على عدة محاور أهمها مهارات القيادة والإدارة والعلاقة بينهما، دائرة تطوير المهارات والأداء، إضافة إلى الجانب الإبداعي والابتكاري وعلاقتهما بالرؤية الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه يقوم بالتدريب مجموعة من المدربين المعتمدين دوليًا بمؤسسة Dale Carnegie، وذلك على مدار خمسة أيام غير متتالية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية بناء استراتيجية تدريبية متميزة لتأهيل قيادات الصف الثاني في الإدارة وتأهيلهم إداريًا ومهاريًا، لافتًا إلى بذل الهيئة قصارى جهدها لاستمرارية تطوير منظومة التدريب، وبالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات المعنية والمتخصصة وذات المكانة المتميزة، مما يسهم في صِقل مهارات ورفع كفاءة العاملين لدى الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، إضافة إلى تمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان، وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.