غدا.. انقطاع المياه عن مناطق ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف اليوم الاثنين، أنه من المقرر قطع المياه عن مدينة ناصر وتوابعها وضعف المياه عن مدينة الواسطى وتوابعها يوم غد الثلاثاء، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر وتوقفها عن العمل.





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