جامعة كفر الشيخ: المشاركة فى خطة إعداد القادة تتسق مع استراتيجية المناخ

وتشارك جامعة كفر الشيخ، بوفد طلابى فى الفوج الطلابى الأول لخطة معهد إعداد القادة تحت شعار "التنمية المستدامة والطاقة المتجددة "بالمدينة الشبابية ببورسعيد خلال الفترة من 17 حتى 20 يوليو الحالى، والذى ينظمه معهد إعداد القادة.
وأوضح دسوقى، أن تنظيم اللقاء يأتى فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم وما لها من أثر كبير فى تغيير نمط الحياة فى مختلف المجالات، مشددا على أهمية الاستماع لآراء شباب الجامعات ومقترحاتهم والاستفادة من أفكارهم فى مجال تغير المناخ.
من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد الزراعى ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور رشدى العدوى، أن برنامج هذا الفوج يتضمن مجموعة من المحاضرات التوعوية عن الأمن القومى المصرى ومحاربة الشائعات وتصحيح الفكر المتطرف، بجانب ورش العمل النقاشية بين طلاب الجامعات حول الظواهر المختلفة التى تؤثر على المناخ، بالإضافة إلى عمل نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، وذلك لعرض المشكلات الخاصة بالتغيرات المناخية، والخروج بتوصيات.
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