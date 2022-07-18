عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فى برلين، كريستين لامبريشت، وزيرة الدفاع الألمانية.



جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فى برلين، كريستين لامبريشت، وزيرة الدفاع الألمانية. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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