رئيس الإنجيلية يهنئ الدكتور أحمد زايد لانتخابه مديرا لمكتبة الإسكندرية

وجاء نص التهنئة: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى القلبية بالثقة الغالية بانتخاب سيادتكم مديرا جديدا لمكتبة الإسكندرية العريقة، وهو ما يعكس قيمة سيادتكم العلمية وقدراتكم على تحقيق التميز لمكتبة الإسكندرية، واجهة بلادنا الحضارية والثقافية، متمنين لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم".
كما وجه رئيس الإنجيلية، الشكر للدكتور مصطفى الفقى، على دوره الوطنى فى تحقيق مكانة رفيعة لمكتبة الإسكندرية، ومجهوداته المخلصة التى ساهمت فى الارتقاء بمكانة مصر أمام العالم.
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