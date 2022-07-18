رئيس الإنجيلية يهنئ الدكتور أحمد زايد لانتخابه مديرا لمكتبة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور أحمد عبدالله زايد، أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، لانتخابه مديرا جديدا لمكتبة الإسكندرية، خلفا للدكتور مصطفى الفقى.





وجاء نص التهنئة: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى القلبية بالثقة الغالية بانتخاب سيادتكم مديرا جديدا لمكتبة الإسكندرية العريقة، وهو ما يعكس قيمة سيادتكم العلمية وقدراتكم على تحقيق التميز لمكتبة الإسكندرية، واجهة بلادنا الحضارية والثقافية، متمنين لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم".

كما وجه رئيس الإنجيلية، الشكر للدكتور مصطفى الفقى، على دوره الوطنى فى تحقيق مكانة رفيعة لمكتبة الإسكندرية، ومجهوداته المخلصة التى ساهمت فى الارتقاء بمكانة مصر أمام العالم.