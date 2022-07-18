المتحدة تطلق لأول مرة برنامج التدريب الصيفى للطلبة بشركاتها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان لها، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن البرنامج التدريبى مدته شهرين.
وجاء نص البيان: "انضم الآن وابدأ فى اكتشاف مهاراتك وقدراتك الخفية داخل بيئة عمل فعالة ومهنية قبل التقدم للحياة العملية، نبحث عن مواهب شابة طموحة ومتحمسة لخوض التجربة معنا".
التخصصات المطلوبة
وعن التخصصات المطلوبة: فنون جميلة / تطبيقية، إعلام، تسويق، إدارة أعمال، سينما، فنون مسرحية، تصوير، محاسبة، مالية، اقتصاد.
شروط التقديم
طلاب السنوات الأولى والثانية والثالثة فقط هم من يمكنهم التقديم، والطلبة المصريين فقط، وأصحاب الأنشطة "الاجتماعية والطلابية" لهم الأولوية فى الترشح للتدريب الصيفى، ويُفضل أصحاب التدريبات السابقة.
وتابع البيان: "الأماكن محدودة لا تفوت الفرصة وسارع بالتقديم".
كيفية التقديم
إرسال السيرة الذاتية عبر [email protected]، مع الإشارة إلى التخصص الجامعى فى عنوان الإيميل وكتابة "تدريب صيفى 2022".
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