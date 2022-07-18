جامعة قناة السويس: نتعاون مع كبرى الجامعات العالمية لتزويد طلابنا بالخبرات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن الجامعة لديها شراكة مع كبرى الشركات والجامعات الرائدة حول العالم لتزويد طلابها بالخبرات التى يحتاجون إليها فى مختلف المواد الدراسية خاصة بكليتى الهندسة، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.





جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع فريق طلابى بكلية الهندسة قاموا بإعداد مشروع تخرج متميز (ثلاجة كهروحرارية) تسهل نقل اللقاحات والأمصال للأماكن النائية وموفرة للطاقة.

وأشار مندور إلى حدوث طفرة فى الجامعات خلال السنوات القادمة خاصة فى ظل الرعاية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى للمبدعين والمبتكرين خاصة بالجامعات، مؤكدا أهمية التواصل الدائم مع طلابنا.

ولفت إلى أن طلاب اليوم ينتمون إلى الجيل الرقمى، وبالتالى فالجامعات بحاجة إلى التعامل معهم وفقا لمعطيات عصرهم، مشيرا إلى أن الجامعة تدعم المشروعات الطلابية الابتكارية.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح الطلاب حول فكرة الثلاجة الكهروحرارية التى تعتمد على استخدام تقنية المواد متغيرة الطور عوضا عن استخدام غاز الفريون العادى لحفظ الأمصال واللقاحات والأدوية التى تحتاج درجة حرارة أقل من صفر سيليزيوس، بالإضافة إلى سهولة نقلها فى الأماكن البعيدة عن المراكز الطبيبة المختلفة.