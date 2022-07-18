التعليم تعلن عن مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 31...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 06:28 مساءً - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز إلى الأحد الموافق 31 يوليو 2022 على الرابط التالي https://dualedu.moe.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن جميع تلك المدارس (مدارس التكنولوجيا التطبيقية، المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مدارس التعليم المزدوج، مراكز التميز) هي مدارس حكومية وتخضع إلى مجانية التعليم، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطالب عن طريق الحساب الموحد له.

وأضافت أنه في حالة عدم وجود حساب موحد للطالب فيجب إنشاءه عن طريق الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/ عن طريق إدخال الرقم القومي وكود الطالب، مشددة على ضرورة اطلاع الطلاب على شروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز؛ نظرًا لاختلاف درجة القبول من مدرسة لأخري.

يذكر أنه فيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فقط، فهناك فرصة لطلاب الإعدادية العام السابق والأزهر والمدارس الدولية والوافدين الأجانب والعائدين المصريين بتقديم بيان درجات معتمد وصورة شهادة الميلاد وطلب التحاق بأحد المدارس بمقر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بـ 12 شارع الفلكي، المبتديان، القاهرة.

وفيما يتعلق بكود الدفع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فيمكن للطالب الدفع من خلال فورى على كود 66643، أو باسم الخدمة (اختبار-التكنولوجيا التطبيقية) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكود الدفع الخاص بمدارس التعليم المزدوج من خلال فورى 66617 أو باسم الخدمة (اختبار- التعليم المزدوج) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج.

وكود الدفع الخاص بمراكز التميز من خلال فورى 66644 أو باسم الخدمة (اختبار- مراكز التميز) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمراكز التميز.

في حالة مواجهة أي مشكلة أو الرغبة في الاستفسار عن أي معلومة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية برجاء التواصل مع مسئولي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]