المستشار الألماني: لدينا تاريخ طويل من العلاقات مع مصر ونتفق معها فى...



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 06:28 مساءً - قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن هناك تاريخ طويل من العلاقات الصناعية بين مصر وألمانيا، ولاسيما فيما يتعلق بالصناعات الهندسية لمشروعات عظيمة وكبيرة الحجم في مصر، والتي أسهمت في بناء البنية التحية في مصر في السنوات الأخيرة، ومن بينها بناء بنية الكثير من المصانع.

أضاف المستشار الألماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرلين، أن ألمانيا لا تستطيع الاعتماد على شريك واحد في إمدادات الطاقة، في ظل هذه الأزمة العالمية، طالما أن لديها كثير من الشركاء والأصدقاء الذين يمكن الاعتماد عليهم.

وأشار إلى حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضايا حقوق الإنسان، قائلا: "تحدثنا عن هذا الموضوع حديثا مطولا كما ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتحدثا أيضا في مسألة الأزمة الليبية وعن ضرورة إقامة انتخابات سريعة ونزيهة لحل الأزمة الحالية، ولقد وصلنا إلى اتفاق في هذا الأمر وشعرنا باتفاق مشترك في الموضوعات التي تحدثنا فيها".