الرئيس السيسي: بحثت مع المستشار الألماني سبل التعاون في مجال الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 06:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تناول مع المستشار الألماني بحث سبل التعاون في مجال الطاقة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الاتحاد الأوربي.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أكدت استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعى إلى ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي أو إقامة شراكة ممتدة، في إطار رؤية مصر في التحول إلى مركز في تحويل وتصدير الطاقة النظيفة خاصة من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني.