أخبار مصرية

الرئيس السيسي: تغير المناخ يمثل التحدى الأبرز للأسرة الإنسانية بأكملها

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 06:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الساحة الدولية تشهد تحديات متعددة في ظرف دولي دقيق وحرج يتطلب إبقاء قنوات التشاور مفتوحة، وشحذ الأفكار للتوصل إلى حلول لهذه التحديات، موضحا أنه ناقش مع المستشار الألماني وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني: "اطلعت المستشار الألماني على جهود مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.. وشاركت معه في افتتاح حوار بيترسبورج للمناخ الذي يعد محفلا مهما لتنسيق الجهود الدولية لهذه القضية، التي تعد التحدي الأبرز للأسرة الإنسانية بأكملها".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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