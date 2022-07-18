وحذرت محافظة الإسكندرية، فى بيان اليوم الاثنين، المصطافين والرواد فى الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر فى الشواطئ التى تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظا على سلامتهم.
بدوره، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جمال رشاد، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطئ القطاع الغربى، ورفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقى، والتشديد على منع النزول نهائيا فى شواطئ العجمى.
وأكد زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلا عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع مستأجرى الشواطئ لاتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجرى شواطئ العجمى كونها من الشواطئ المفتوحة التى تشكل خطورة على حياة المواطنين فى حال ارتفاع الأمواج.
وأضاف أنه تم توجيه مراقبى الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طوارئ بشواطئ الإسكندرية بعد تحذيرات الأرصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.