طوارئ بشواطئ الإسكندرية بعد تحذيرات الأرصاد

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى شواطئ الإسكندرية فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وذلك لمدة يومين اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.





وحذرت محافظة الإسكندرية، فى بيان اليوم الاثنين، المصطافين والرواد فى الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر فى الشواطئ التى تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظا على سلامتهم.

بدوره، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جمال رشاد، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطئ القطاع الغربى، ورفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقى، والتشديد على منع النزول نهائيا فى شواطئ العجمى.

وأكد زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلا عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع مستأجرى الشواطئ لاتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجرى شواطئ العجمى كونها من الشواطئ المفتوحة التى تشكل خطورة على حياة المواطنين فى حال ارتفاع الأمواج.

وأضاف أنه تم توجيه مراقبى الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.