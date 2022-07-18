الجالية المصرية تستقبل الرئيس السيسى في ألمانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتبادل الرئيس السيسى التحية إلى أعضاء الجالية المصرية، الذين حرصوا على التواجد أمام مقر إقامته للترحيب بقدومه إلى ألمانيا. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى على مدار يومين زيارة رسمية إلى برلين على رأس وفد كبير، لإجراءا عدد من المباحثات الثنائية مع الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، فضلا عن مشاركته فى مؤتمر "حوار بطرسبيرج للمناخ".

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