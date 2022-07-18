من الجمعة للخميس.. توزيع 145 طن لحوم أضاحى فى 18 محافظة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر توزيعها على المحافظات الآتية "القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - القليوبية - الغربية - الدقهلية - البحيرة - الشرقية - بنى سويف - المنيا - كفر الشيخ - الفيوم - المنوفية - الإسماعيلية - دمياط - أسيوط - سوهاج - قنا"، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 145 طنا من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن.

وسيتم الإعلان أسبوعيا على موقع الوزارة للتوزيع على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.