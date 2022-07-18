جدة - نرمين السيد - ومن المقرر توزيعها على المحافظات الآتية "القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - القليوبية - الغربية - الدقهلية - البحيرة - الشرقية - بنى سويف - المنيا - كفر الشيخ - الفيوم - المنوفية - الإسماعيلية - دمياط - أسيوط - سوهاج - قنا"، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 145 طنا من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن.
وسيتم الإعلان أسبوعيا على موقع الوزارة للتوزيع على مستوى الجمهورية.
يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من الجمعة للخميس.. توزيع 145 طن لحوم أضاحى فى 18 محافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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