متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسى لألمانيا تأتى فى ظرف دقيق يمر به العالم

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية إلى ألمانيا تأتى فى ظرف دقيق يمر به العالم فى ظل أزمتى الطاقة والغذاء الناتجتين عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفى إطار امتداد العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، كما أنها تكتسب أهمية كونها الزيارة الأولى للرئيس السيسى منذ تولى المستشار أولاف شولتز منصبه.





وشدد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية- فى مداخلة هاتفية لإذاعة "راديو مصر"، اليوم الإثنين، من برلين- على الأهمية الكبيرة للتواصل مع الجانب الألمانى على مستوى الرئاسة، لا سيما فى ظل الاحتفال هذا العام بمرور 70 عاما على تدشين العلاقات المصرية الألمانية.

وتطرق السفير بسام راضى، إلى لقاء الرئيس السيسى مع الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك فى الأوضاع فى ليبيا وسوريا ولبنان والإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية، والتعاون فى مجالات الطاقة، إضافة إلى التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الطاقة.

وأوضح أن الرئيس السيسى، شارك أيضا صباح اليوم فى الجلسة رفيعة المستوى لـ"حوار بيترسبرج للمناخ"، والتى تكتسب أهمية كبرى فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "كوب 27" فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، حيث استعرض الرئيس السيسى رؤية مصر خلال رئاستها للقمة القادمة، وشدد الرئيس السيسى على أن مصر عازمة على أن تكون القمة المقبلة مرحلة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، سواء بتخفيض الدول الكبرى لحدة الانبعاثات الضارة، إضافة إلى مساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال مباحثاته مع المستشار الألمانى أولاف شولتز- استعداد مصر لتلبية الاحتياجات الألمانية وأوروبا من الغاز من منطلق العلاقات الوطيدة بين البلدين، وكذلك من منطلق مساهمة مصر فى المشاركة فى حل ما يعترض العالم من أزمات.

وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضا إلى المشروعات القومية الكبرى فى مصر، لافتا إلى أن شركة "سيمنس" الألمانية جاءت على رأس الشركات الألمانية الكبرى العاملة فى مصر، والتى وقعت مؤخرا عقد القطار الكهربائى السريع، الذى يعد الأطول فى العالم بطول 2000 كم، وقبلها محطات الكهرباء، إضافة إلى التعاون مع الشركات الألمانية الأخرى فى مشروعات المياه والزراعة وغيرها.

وتابع أن المباحثات تطرقت أيضا للتعاون فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث هناك اهتمام كبير من الجانب الألمانى فى التعاون طويل الأمد فى هذا المجال.

وأشار السفير بسام راضى، إلى أنه من المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى، اليوم، مع وزيرة الدفاع الألمانية، يليه عقد مائدة مستديرة مع مديرى كبريات الشركات الألمانية العاملة فى مصر، لتطوير استثماراتهم، كما سيلتقى الرئيس السيسى، غدا، عددا من المسؤولين الألمان على رأسهم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وشدد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على حرص رؤساء وملوك الدول الصديقة إلى الاستماع لرؤية الرئيس السيسى حيال الملفات الإقليمية، إضافة إلى تطوير التعاون الثنائى.