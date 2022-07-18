مد فترة التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، إلى يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022.

وعلى هذا الرابــط.

وكانت الوزارة أعلنت فتح باب التقديم لتلك المدارس فى 6 يوليو الجارى ولمدة 15 يوما، أى حتى 20 يوليو 2022، لكنها مدت فترة التقديم 11 يوما آخرين نزولا على رغبة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، أوضحت الوزارة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، هى مدارس حكومية، تخضع إلى مجانية التعليم، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطلاب عن طريق الحساب الموحد.

وأضافت أنه فى حالة عدم وجود حساب موحد للطالب فيجب إنشاؤه عن طريق هذا الرابــط، بإدخال الرقم القومى وكود الطالب، مشددة على ضرورة اطلاع الطلاب على شروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز؛ نظرا لاختلاف درجة القبول من مدرسة لأخرى.

الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فقط، فهناك فرصة لطلاب الإعدادية العام السابق وطلاب الأزهر والمدارس الدولية والوافدين الأجانب والعائدين المصريين، بتقديم بيان درجات معتمد وصورة شهادة الميلاد وطلب التحاق بأحد المدارس، بمقر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ب 12 شارع الفلكى، المبتديان، القاهرة.

أكواد دفع الرسوم

وفيما يتعلق بكود الدفع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فيمكن للطالب الدفع من خلال فورى على كود 66643، أو باسم الخدمة (اختبار-التكنولوجيا التطبيقية) من خلال البريد المصرى، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكود الدفع الخاص بمدارس التعليم المزدوج من خلال فورى 66617 أو باسم الخدمة (اختبار- التعليم المزدوج) من خلال البريد المصرى، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج.

وكود الدفع الخاص بمراكز التميز من خلال فورى 66644 أو باسم الخدمة (اختبار- مراكز التميز) من خلال البريد المصرى، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمراكز التميز.

فى حالة مواجهة أى مشكلة أو الرغبة فى الاستفسار عن أى معلومة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية برجاء التواصل مع مسئولى وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر البريد الإلكترونى التالى [email protected]