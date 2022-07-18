جامعة طنطا: مشروع مزرعة الفرافرة تنفيذا لمبادرة استصلاح 1.5 مليون فدان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى، إن مشروع مزرعة الجامعة فى الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لاستصلاح 1.5 مليون فدان، ولتحفيز خريجى كليات الزراعة على المشاركة فى المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.





وأضاف زكى، وفقا لبيان الجامعة اليوم الاثنين، أن المشروع يتم تنفيذه فى إطار البروتوكول الموقع بين محافظة الوادى الجديد وجامعة طنطا، موضحا أن أرض المزرعة فى مرحلتها الأولى تشمل مساحة 200 فدان من إجمالى المساحة المقدرة بألف فدان. وتابع رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة العليا لمشروع مزرعة الجامعة بالفرافرة الإجراءات التنفيذية بعد استلام الجامعة أرض المشروع من محافظة الوادى الجديد، كما استعرض تقرير اللجنة حول الخطة التنفيذية المرحلية بعد إتمام استلام أرض المزرعة بالفرافرة. وطالب زكى، اللجنة بتقديم تقرير شهرى يشمل كافة البيانات الإحصائية والبيانية عن معدلات الإنجاز طبقا للمستهدف تحقيقه والخطة الزمنية المحددة مسبقا، التى تم الانتهاء منها واعتمادها.

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