مديرية أوقاف المنوفية تستقبل 2 طن لحوم أضاحى

جدة - نرمين السيد - وخلال استقبال سيارة لحوم الأضاحى البلدية أشاد إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بالجهود المستمرة لوزارة الأوقاف فى دعم الأسر الأولى بالرعاية. كما أشاد محافظ المنوفية بجودة العمل فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.

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