بعد سماحه بجمع أموال بالمسجد.. إحالة إمام وخطيب بالعبور إلى التحقيق

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عبداالله حسن عبدالقوى المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، بأنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر اليوم الإثنين، وقف سعد محمد محمد إبراهيم إمام وخطيب بأوقاف مسجد الـ100م بحى الشباب بمدينة العبور عن العمل مع إحالته إلى التحقيق بلجنة القيم والشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.





وأوضح عبدالقوى، فى بيان، أن قرار الوقف جاء بعد سماحه بجمع أموال بالمسجد فى وجوده بالمخالفة للقانون وتعليمات الوزارة. جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف القليوبية والمقدمة إلى رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف.

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