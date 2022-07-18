مؤسسة حياة كريمة تستجيب لاستغاثة أحفاد ام كلثوم وتعلن ترميم المنزل بالتعاون مع الجهات المعنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 05:28 مساءً -

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنها استجابت لاستغاثة أحفاد ام كلثوم وأنها ستقوم بترميم منزل "كوكب الشرق" بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقالت المؤسسة أنه من خلال سعي مؤسسة حياة كريمة الدائم لاقتحام كافة الجوانب التنمية المهمشة، وإيمانًا منها أن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث المصري لا يقل اهمية عن أي نشاط تنموي، بالإضافة لكون ذلك يؤكد على هوية الشخصية المصرية، وهي خطوة تأمل بها حياة كريمة تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنموي أساسي في خدمة الوطن، ومن منطلق الحرص على تراثنا قررنا أن نحظى بشرف إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" والتي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخ عظيم للأمة بأكملها.















