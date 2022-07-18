أخبار مصرية

الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك : ناقشت مع المستشار الألمانى إطلاق الحوار الوطنى وإنهاء الطوارئ

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 05:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه حرص على إطلاع المستشار الألماني على التطورات في ملف حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة التي تتبنها الدولة المصرية في هذا الصدد، انطلاقا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفى مجتمع يتمتع بكافة الحقوق السياسية الواردة في الدستور المصري، والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني: "كان على رأس الاستراتيجية لحقوق الإنسان خطوات تنفيذية وآليات للتقييم والمتابعة بمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن إطلاق الحوار الوطني وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نهاية كلمته: "اشكركم مجددا على حسن الاستقبال والمباحثات المثمرة والبناء اليوم.. واتطلع في استقبالكم بالقاهرة في القريب ضيفا عزيزا كريما على مصر لنستمر في الصداقة والشراكة بين البلدين".  

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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