مصر تشارك باجتماع القمة التنسيقى بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وفد مصر المُشارك فى الدورة الرابعة لاجتماع القمة التنسيقى بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الاقليمية بلوساكا، حيث ألقى كلمة نقل خلالها تحيات رئيس الجمهورية لرئيس زامبيا والقادة الأفارقة المُشاركين، وتقدير مصر لعمل مفوضية الاتحاد الإفريقى بقيادة رئيس المفوضية "موسى فقيه محمد".





وأشاد نائب وزير الخارجية خلال الكلمة بالتقارير التى تم تقديمها نيابةً عن الرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب إفريقيا رائد ملف التعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا، والتقرير الخاص بأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 وتقرير الرئيس "محمدو ايسوفو" الرئيس السابق للنيجر رائد ملف اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية؛ والتى تمثل جميعها ملفات رئيسية فى إطار سعى القارة لتنفيذ أهداف التنمية، مؤكداً على دعم مصر للتوصيات المُتضمنة بتلك التقارير.

كما أكد فى ذات السياق على أن رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا جاءت فى ظل تحديات وظروف استثنائية بالعالم، حيث أولت مصر اهتماماً كبيراً منذ بداية رئاستها للتجمع لتعزيز مسار التكامل الاقتصادى والتجارى بين الدول الأعضاء بالتجمع، فضلاً عن دعم مصر لمسار وجهود التكامل الصناعى وتطوير البنية التحتية، بما فى ذلك قطاع الصحة، لتلبية الاحتياجات الوطنية وزيادة قدرة القارة على التعامل مع الأوبئة والأوضاع الصحية الطارئة.

وقدم نائب وزير الخارجية كذلك التهنئة لدولة رواندا الشقيقة على إعتماد المجلس التنفيذى لقرار استضافة رواندا لمقر وكالة الدواء الإفريقية، موضحاً أهمية هذه المؤسسة وتعويل القارة الإفريقية آمالاً عريضة عليها فى إطار الجهد الجارى لتطوير البنية التحتية الطبية بالقارة.

وتطرق أيضاً لملف استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 نيابةً عن القارة الإفريقية، مُعرباً عن دعم مصر الكامل لما ذكره الرئيس السنغالى "ماكى سال" خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القمة بشأن أهمية تحدث القارة بصوت موحد فى مؤتمر الدول الأطراف المُقبل بمصر، لاسيما فيما يتعلق بدعم الإنتقال العادل والتدريجى نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، أخذاً فى الإعتبار التطلعات التنموية للدول الإفريقية.

كما نوه إلى إنخراط مصر فى مُشاورات على كافة المستويات لإيلاء أولويات القارة الاهتمام الكافى خلال المؤتمر، مشيراً إلى قيام وفد مصرى بزيارة مؤخراً للاتحاد الإفريقى، وعقد لقاءات مُكثفة مع المندوبين الدائمين وقيادات مفوضية الاتحاد الإفريقى لتنسيق الجهود وتكثيف المُشاورات بين دول القارة فى هذا الصدد، وبما يسهم فى دعم أعمال المؤتمر للأولويات الإفريقية.