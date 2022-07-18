عاجل- استجابة لاستغاثة أحفادها.. «حياة كريمة» تعلن ترميم منزل أم كلثوم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار سعى مؤسسة حياة كريمة الدائم لاقتحام كافة الجوانب التنموية المهمشة، وإيمانا منها أن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث المصرى لا يقل أهمية عن أى نشاط تنموى، بالإضافة لكون ذلك يؤكد على هوية الشخصية المصرية، وهى خطوة تأمل بها حياة كريمة تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدنى كشريك تنموى أساسى فى خدمة الوطن.
وقالت مؤسسة حياة كريمة، فى بيان، إن منزل أم كلثون يمثل تراثنا الفنى والإنسانى وتاريخ عظيم للأمة بأكملها.
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