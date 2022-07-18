عاجل.. السيسى عن سد النهضة: نسعى لإيجاد حل عادل يراعى متطلبات أمننا المائى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه أطلع المستشار الألمانى أولاف شولتز على آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، مؤكدا على استمرار مصر فى سعيها إلى إيجاد حل عادل يراعى متطلبات أمنها المائى الذى لا تفريط فيه من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد.





وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، اليوم الإثنين، أنه بحث مع المستشار الألمانى بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال الطاقة سواء على المستوى الثنائى مع ألمانيا أو مع الاتحاد الأوروبى. وأوضح أنه أكد استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا فى مجال الطاقة بأنواعها، سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعى إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبى أو من خلال إقامة شراكة ممتدة فى إطار رؤية مصر الطموحة للتحول إلى مركز تميز فى إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

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