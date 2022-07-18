عاجل.. السيسى: أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة على الاقتصاد فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، اليوم الإثنين، أن أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة على الاقتصاد فى مصر، متابعا: "إحنا منقدرش نعمل زى اللى بيتعمل فى أوروبا بأن تنعكس الأسعار على المواطن، لأزم ده لو حصل فى مصر هتحصل مشكلة كبيرة جدا وسيحدث تضخم هائل لا يتحمله المواطن المصرى، وبالتالى إحنا بنطالب الأصدقاء فى أوروبا أن يتعاونوا معنا فى هذا الأمر".

وأشار إلى أن غاز شرق المتوسط يمكن تصديره إلى أوروبا بالإمكانيات الموجودة لدى مصر، متابعا: "إحنا مستعدين نعمل ده، وإن كان لدينا دور فى تخفيف أى أزمة إحنا مستعدين للعب هذا الدور".