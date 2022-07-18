عاجل- السيسى: جاهزون لتقديم ما لدينا من استعدادات للغاز للوصول إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن أزمة الطاقة هى أزمة عالمية كاشفة ليس فقط فى توافر إمدادات الطاقة، ولكن فى تكلفة الإمدادات، والتى تؤثر على الأسعار فى دول العالم ومنها مصر.





وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، اليوم الإثنين، أنه من الضرورى التنسيق والتعاون بين كل دول العالم فيما يخص هذا الملف.

وأكد أن مصر وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بهذا الشأن وأنها مستعدة لتقديم ما لديها من استعدادات للغاز فى شرق المتوسط للوصول إلى أوروبا من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة.

وأوضح أن مصر كانت منتبهه ولذلك أنشأت منتدى غاز شرق المتوسط والذى يهدف إلى تعظيم وتركيز الطاقة فى شرق المتوسط والاستفادة من الإمكانيات فى مصر لوصول الغاز إلى مستهلكيه.

وأكد أن من الضرورى التعاون من أجل التخفيف من أثار الأزمة، والمسؤولين فى مصر مستعدين للتباحث فى هذا الأمر مع المسؤولين فى ألمانيا والاتحاد الأوروبى.