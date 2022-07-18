السيسى: اهتمامنا بحقوق الإنسان نابع من احترامنا لشعوبنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، اليوم الإثنين: "سنتيح له الفرصة للالتقاء بالجميع والتحدث معهم وأرجوا ما يراه أن ينقله إلى الرأى العام فى ألمانيا، لأن شهادتى فى هذا الأمر ستكون مجروحة وهيقولوا لازم هيدافع عن نفسه ويقول إن الأمور كويسة، لا تعالى وشوف الحريات الدينية فى مصر عاملة إزاى، وشوف حقوق المرأة عاملة إزاى، وحياة الإنسان الكريمة عاملة إزاى، واحضروا جلسات الحوار الوطنى وشوفوا أخبارها إيه".

وتابع الرئيس موجها حديثه لصحفى ألمانى بعد سؤاله عن حقوق الإنسان فى مصر: "اللى تشوفوا انقله بشكل حقيقى إلى الرأى العام فى ألمانيا، ده أمر بدعو إليه، لازم تزوروا مصر، ولما بيجى مسؤولين ألمان لمصر بقولهم لازم تسمعوا الناس بدون تدخل من جانبنا".

واستطرد: "إحنا مش مهتمين بحقوق الإنسان عشان انتوا بتسألوا عنه، إحنا مهتمين عشان إحنا بنحترم شعوبنا وده مش كلام، زى ما أنتم ما أنتم بتحترموا شعوبكم، دى مسؤولياتنا الأخلاقية تجاه شعوبنا".