السيسى: أطلعت المستشار الألمانى على التطورات التى يشهدها ملف حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه أطلع المستشار الألمانى أولاف شولتز، على التطورات المهمة التى يشهدها ملف حقوق الإنسان، فى إطار المقاربة الشاملة التى تتبناها الدولة فى هذا الصدد، انطلاقا من حق الإنسان فى الحياة الكريمة والتنمية ومجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية التى كفلها الدستور المصرى الذى تتكفل الدولة بصونها وحمايتها.





وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، اليوم الإثنين، أن مصر أصدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن خطوات تنفيذية وآليات للتنفيذ والمتابعة، فضلا عن إطلاق الحوار الوطنى وإنهاء حالة الطوارئ فى مصر. وأعرب عن شكره للمستشار الألمانى على حسن الاستقبال وعلى المباحثات المثمرة، متطلعا إلى استقبال المستشار الألمانى فى القاهرة فى القريب ضيفا عزيزا على مصر للاستمرار فى ترسيخ أواصر الصداقة بين البلدين.

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