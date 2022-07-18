عاجل.. نص كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتس فى برلين، اليوم الإثنين، أن مصر ملتزمة بالمضى قدما على العمل على تعزيز وتعميق الشراكة بين البلدين والشعبين، مشيرا إلى الاحتفال خلال العام الجارى بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية.

وفيما يلى نص كلمة الرئيس فى المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار الألمانى:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة المستشار أولاف شولتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية،

اسمحوا لى فى البداية، أن أتقدم إليكم، وإلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بخالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال فى "برلين" وعلى المباحثات البناءة والمثمرة، التى أجريناها معا اليوم فى إطار حرصنا المتبادل، على تعزيز علاقاتنا على الصعيد الثنائى وكذا على التشاور والتنسيق الوثيق، حول كيفية معالجة التحديات الجسيمة، التى يشهدها عالمنا اليوم.

لقد شهدت السنوات الماضية، نقلة نوعية حقيقية، فى الشراكة الثنائية بين مصر وألمانيا على كل الأصعدة، وكما أكدت للمستشار "شولتس" اليوم فإن مصر ملتزمة بالمضى قدما بكل قوة، على طريق تعزيز وتعميق الشراكة التقليدية بين بلدينا وشعبينا خاصة، مع احتفالنا خلال العام الجارى، بمرور سبعين عاما، على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية.

السادة الحضور،

لقد أعربت للمستشار "شولتس" اليوم عن تقدير مصر البالغ، للتعاون الاقتصادى والتنموى القائم مع ألمانيا والذى يشهد، ومنذ سنوات، مشاركة ألمانية نشيطة فى جهود التنمية المصرية وانخراطا قويا للشركات الألمانية العملاقة، فى تنفيذ مشروعات كبرى، تساهم فى تغير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة، فى العديد من القطاعات الحيوية.

فخامة المستشار "شولتس"،

تشهد الساحة الدولية اليوم تحديات متعددة فى ظرف دولى دقيق وحرج ويتطلب منا جميعا، إبقاء قنوات التشاور مفتوحة فضلا عن شحذ الأفكار، للتوصل لحلول لمعالجة هذه التحديات.

وفى هذا الإطار، فقد أسعدنى أن تبادلنا اليوم وجهات النظر، بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فقد أطلعت المستشار "شولتس"، على استعدادات مصر الجارية، لاستضافة القمة العالمية للمناخ "COP-27" فى "شرم الشيخ" فى نوفمبر القادم ولقد سعدت اليوم، فى إطار التحضير لاستلام مصر لرئاسة القمة، أن شاركت مع المستشار "شولتس"، فى افتتاح حوار "بطرسبيرج" حول المناخ والذى يعد محفلا مهما، للتداول فى كيفية تنسيق الجهود الدولية، لتحقيق تقدم ملموس حول هذه القضية، التى تمثل التحدى الأبرز لمستقبل الأسرة الإنسانية بأكملها.

كما تطرقت مناقشاتنا اليوم كذلك، إلى الوضع الاقتصادى الدولى الصعب، الناشئ عن الأزمة فى أوكرانيا خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة فى العالم والتأثيرات السلبية غير المسبوقة، التى شهدتها أسواقهما بسبب الأزمة واتفقنا على أن الوضع الحالى يفرض على كافة الفاعلين الدوليين، التحلى بالمسئولية، لإيجاد حلول وآليات عملية، تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررا.

تناولت مباحثاتنا اليوم كذلك، عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتى تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد منطقتنا حيث أكدت للمستشار "شولتس"، أن مصر، انطلاقا من دورها ومسئوليتها التاريخية فى محيطها الإقليمى، عازمة على الاستمرار فى بذل جهودها الصادقة، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، لتسوية الأزمات ومعالجة مسـببات التوتـر فى المنطقـة.

وقد اتفقنا على أن يظل التنسيق بيننا، إزاء قضايا المنطقة مستمرا وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع فى ليبيا، وسوريا، واليمن فضلا عن سبل مواجهة التطرف والإرهاب، وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما أطلعت المستشار "شولتس"، على آخر تطورات قضية سد النهضة مؤكدا على استمرار مصر، فى سعيها لإيجاد حل عادل، يراعى متطلبات أمنها المائى الذى لا تفريط فيه من خلال التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد.

لقد تناولت مع المستشار "شولتس" أيضا بحث سبل تعزيز تعاوننا فى مجال الطاقة سواء على المستوى الثنائى مع ألمانيا، أو مع الاتحاد الأوروبى حيث أكدت للمستشار "شولتس"، استعداد مصر التام، لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا فى مجال الطاقة بأنواعها سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعى إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبى، أو من خلال إقامة شراكة ممتدة، فى إطار رؤية مصر الطموحة، للتحول لمركز تميز فى إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة خاصة من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واعتزازا من مصر بشراكتها مع ألمانيا، والحوار الشفاف حول كافة اهتماماتنا فقد حرصت خلال لقائى بالمستشار "شولتس"، على اطلاعه على التطورات المهمة التى يشهدها محور أساسى، من محاور عملنا الوطنى فى الشهور الأخيرة، وهو ملف حقوق الإنسان فى إطار المقاربة الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية فى هـذا الصـدد انطلاقا من أن حق الإنسان فى الحياة الكريمة والتنمية، وفى مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التى كفلها الدستور المصرى والتى تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.

ولقد كان على رأس هذه الخطوات، إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدنى فضلا عن إطلاق الحوار الوطنى، وإنهاء حالة الطوارئ فى مصر.

فخامة المستشار "أولاف شولتس"،

أشكركم مجددا على حسن استقبالكم وعلى مباحثاتنا المثمرة والبناءة اليوم وأتطلع لاستقبالكم بالقاهرة فى القريب - ضيفا عزيزا كريما على مصر - لنستمر معا، فى ترسيخ أواصر صداقة بلدينا، وشراكتهما التقليدية التى نعتز بها.

وشكرا.