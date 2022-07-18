عاجل-السيسى: الوضع يفرض على الجميع إيجاد حلول تخفف من تداعيات أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الوضع الحالى يفرض على جميع الفاعلين الدوليين التحلى بالمسؤولية لإيجاد حلول عملية تخفف من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول الأكثر تضررا.





وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، اليوم الإثنين، أن مصر انطلاقا من دورها مسؤولياتها التاريخية فى محيطها الإقليمى عازمة على الاستمرار فى بذل جهودها للتنسيق مع الشركاء والأصدقاء لمعالجة الأزمات. وأوضح أنه تم الاتفاق مع المستشار الألمانى على استمرار التنسيق إزاء قضايا المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع فى سوريا وليبيا واليمن فضلا عن مواجهة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

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