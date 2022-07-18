الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي : مصر ملتزمة بالمضى قدما لتعزيز الشراكة مع ألمانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 04:31 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ملتزمة بالمضي قدما بكل قوة على طريق تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة مع احتفالنا خلال العام الجاري على مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني: "لقد أعربت للمستشار الألماني عن التعاون الاقتصادي مع ألمانيا الذى يشهد منذ سنوات مشاركة ألمانية نشيطة مع جهود التنمية المصرية، وانخراط كبير للشركات الألمانية في تنفيذ مشروعات قومية كبري تساهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة.