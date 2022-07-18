بتوجيهات رئاسية.. التحالف الوطنى يفتتح أحدث مركز لبحوث الفلزات الذكية

جدة - نرمين السيد - افتتح الأستاذ الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة مستشفى ومعهد بحوث الكبد ومؤسس ورئيس جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، والبروفيسور ميتسو هيرا إيبارا رئيس فريق أبحاث البوليمرات الذكية بالمعهد الوطنى لعلوم المواد فى جامعة تسوكوبا إيباراكى بدولة اليابان اليوم، أول وأحدث مركز خارج اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لبحوث الفلزات الذكية بمصر فى مستشفى الكبد المصرى بالدقهلية، مخصص للأغراض الطبية وتحسين صحة المرضى والتغلب على التحديات الطبية من خلال تصنيع مواد حيوية ذكية.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باستمرار تنفيذ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المبادرات الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية واحتفالا باليوبيل الفضى على إنشاء جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية؛ عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومرور 25 عاما على إنشائها.

من جانبه أشار الأستاذ الدكتور جمال شيحة، أن المركز تم تأسيسه بناء على اتفاقية تعاون بحثى بين معهد بحوث الكبد المصرى ELRIAH ومجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد الوطنى لعلوم المواد بجامعة تسوكوبا باليابان MINS ، يعمل على دعم البحث العلمى والتعليم المستمر وسوف يتيح للباحثين من داخل وخارج مصر بما فى ذلك الأطباء والطلاب الحصول على ما يحتاجونه من مواد حيوية ذكية فضلا عن امكانية إجراءهم التجارب داخل المركز.

كما يضم المركز 5 وحدات هى وحدة المواد الحيوية الذكية، ووحدة التدفق الخلوى ، ووحدة الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، ووحدة التسلسل الوراثى ، ووحدة البيولوجيا الجزيئية، ويضم المرافق المطلوبة لتصنيع توصيف المواد الحيوية بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمواد الحيوية بما فى ذلك تطوير تقنيات الطب التجديدى وتصميم الأجهزة وبناء النماذج الأولية.

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 إتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).