عاجل- السيسى: مصر ماضية بكل قوة لتعزيز العلاقات مع ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى مع مستشار ألمانيا، اليوم الإثنين، أن الساحة الدولية تشهد تحديات وعلينا إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتطرقت مناقشاتنا إلى الوضع الاقتصادى الصعب الناجم الأزمة العالمية للغذاء. وأوضح أن الوضع الحالى يتطلب من الجميع التحلى بالمسؤولية لتخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا.

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