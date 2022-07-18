رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ووائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.





وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض التقرير الذى سبق وأن كلف المحافظين بتقديمه شهرياً حول موقف تقنين أراضى الدولة، وعدد العقود التى تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، وكذا مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة فى تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كل أشكال التعدى على أى ممتلكات أو أراض للدولة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التعامل مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، والتصدى بكل حزم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية حفاظاً على حقوق الدولة، والأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضى الدولة، وكذا معدلات الأداء ونسب التنفيذ لدورة التقنين، مشيراً إلى أن إجمالى طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 طلبات، لافتاً إلى أن عدد الطلبات الجادة تخطت 70% من عدد الطلبات فى 24 محافظة.