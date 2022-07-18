المستشار الألمانى: مصر تلعب دورا محوريا فى غزة وليبيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى بعد اللقاء الذى جمع بينهما بمقر المستشارية بالعاصمة برلين. وأضاف أن المباحثات تناولت تأثير الحرب الأوكرانية الروسية، والتى كبدت المجتمع الدولى خسائر فادحة وعلينا اتخاذ قرارا جماعيا ضد هذا الإجراء. وأوضح أن مصر تلعب دورا مهما فى مسألة تثبيت الأوضاع فى غزة، وكذا دورها فى ليبيا وضمان انتخابات نزيهة. وتابع أننا نحتفل اليوم بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الألمانية والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون فى العديد من المجالات أبرزها المدرسة الألمانية فى القاهرة بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الألمانية فى مصر.

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