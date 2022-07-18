مصر للطيران تسير 9 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 03:28 مساءً - تسير مصر للطيران غدا الثلاثاء 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة بالإضافة إلى رحلة واحدة من جدة إلي برج العرب ورحلتين جويتين من المدينة المنورة إلى القاهرة، لعودة إجمالي 2060 حاجًا من حجاج شركات السياحة وبعثة الداخلية وقرعة القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والبحر الأحمر والأقصر وقنا وأسوان وسوهاج وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.

يأتي ذلك وسط تجهيزات خاصة وتسهيلات من قبل الشركة الوطنية مصر للطيران، وسلطات مطار القاهرة الدولي وتحديدا داخل الصالة الموسمية، لانهاء إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة.

وتناشد مصر للطيران، الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة على متن رحلاتها الجوية، الإلتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر، فضلا عن ضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة، وقبل الإقلاع بـ 6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

وأكدت مصر للطيران على ضيوف الرحمن الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لايزيد وزنها عن 8 كليوجرام وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقداً .