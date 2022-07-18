عاجل- الرئيس السيسى يصل مقر المستشارية الألمانية للقاء شولتس

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس قد التقى صباح اليوم، فى برلين مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألمانى، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.
وأعرب عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، خصوصًا على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، فى ظل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليًا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.
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