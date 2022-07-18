جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.





وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف. وتشهد أيضا مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية نشاط فى حالة الرياح على فترات متقطعة. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الحمر خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 24

دمنهور 34 24

بلطيم 30 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 24

نخل 36 18

نويبع 37 26

طابا 35 25

كاترين 34 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 27

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 43 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 38 27

أبو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شديد الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة (بيان) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.