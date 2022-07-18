محافظ القاهرة يشدد على سرعة إنجاز ملفات التصالح على مخلفات البناء

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ؛ لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بالعاصمة بحضور نوابه للمناطق الأربعة والسكرتير العام وممثلى نقابة المهندسين، ورؤساء الأحياء وعدد من قيادات المحافظة.
واستعرض الاجتماع ما تحقق من إنجازات، ودراسة كل المعوقات وايجاد حلول قانونية لها، فضلا عن ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص، وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها.
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى استكملت أوراقها، وأن أى تأخير من قبل أصحاب الطلبات فى استكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم.
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