عاجل- الرئيس يلتقى المستشار الألمانى أولاف شولتز

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس السيسى قد وصل قبل قليل، إلى مقر المستشارية الألمانية للقاء المستشار أولاف شولتس. والتقى الرئيس صباح اليوم، فى برلين مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألمانى، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، خصوصا فى ظل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.

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