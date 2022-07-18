انت الان تتابع خبر لمدة 7 ساعات – قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”البحيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباءفي محافظة البحيرة، بيان هام اليوم الأثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة البحيرة

وأكدت شركة كهرباء الوادي الجديد رباأنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 7 ساعات متواصلة بداية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصر نفس اليوم ، مشيرة أن سبب قطع الكهرباء هو أعمال صيانة دورية.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة البحيرة

وحددت شركة كهرباء أسيوط المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل كلا من مركز ومدينة الدلنجات ومناطق شارع المحكمة وشارع المنتزة، وبعض المناطق الأخرى ، مطالبة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة طوال فترة انقطاع التيار الكهربائى.