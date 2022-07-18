الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين فى حوار بيترسبورج للمناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 02:23 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى صورة تذكارية مع المشاركين فى حوار بترسبرج للمناخ.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تدعم جهود الحفاظ على الأرض للأجيال القادمة، ومصر لن تتدخر أي جهد من أجل تحقيق هذا الهدف، وتدعم المفاوضات والعمل مع الشركاء لأن هذا يعلب دورا في الحفاظ على كوكب الأرض.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوار بيترسبورج للمناخ والمقام في ألمانيا: نحن في في حاجة إلى أن نسعى إلى اتجاه عادل للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة، ونراعي الظروف الخاصة والأوضاع لكل دولة، وعلينا اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة آثار التغير المناخي.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الاقتصادات الرئيسية يجب أن تلعب دورا ويجب أن تكون في المقدمة، وأن تبذل جهودا أساسية، ويجب أن نفكر في الخسائر التي تتكبدها الدول النامية، وتوفير التمويل والدعم الفني، ونتمنى أن ننجح في مؤتمر شرم الشيخ في وضع جدول أعمال طموح، والتوقعات مرتفعة للغاية، ونسعى إلى أن نحقق هذه التوقعات.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أنه يجب مساعدة الدول النامية التي تريد أن تتكيف مع آثار تغير المناخ ونوفر التمويل الضروري بمساعدة القطاع الخاص.