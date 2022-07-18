الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2022...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 02:22 مساءً - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 117 لسنة ۲٠٢٢ بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.

كما وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١١٨ لسنة ۲۰٢٢ بربط موازنـة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢، وقانون رقم 119 لسنة ۲٠٢٢ بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢، وقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.

ووقع رئيس الجمهورية كذلك قانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٢ بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢، وقانون رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢ بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢، وقانون رقم ١٢٣ لسنة ۲٠٢٢ بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.

كما وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٢٤ لسنة ۲۰٢٢ بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٢ بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢، وقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بربط موازنة صندوق التنمية الحضرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.